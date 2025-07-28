Aeroflot'a Saldırı: Uçuşlar İptal

Rusya Başsavcılığı, ülkenin en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un bilgi sisteminde yaşanan arızanın bilgisayar korsanlarının saldırısı nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Rusya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Aeroflot'un çok sayıda uçuşu iptal etmesine neden olan sistem arızasına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Şirketin bilgi sisteminde yaşanan arızaya ilişkin soruşturma başlatıldığına işaret edilen açıklamada, "Aeroflot bilgi sisteminin çalışmasındaki sorunlar bilgisayar korsanlarının saldırısı neticesinde gerçekleşmiştir." denildi.

Aeroflot, bilgi sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda bugün 50'ye yakın uçuşun iptal edildiğini bildirmişti.

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırıyı "Silent Crow" adlı bir bilgisayar korsanı grubunun üstlendiği iddia ediliyor.

Rusya'da, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle hava yolu taşımacılığında yaşanan sorunlar artarken, yaptırımlar nedeniyle Rus havacılık şirketleri zorlu bir süreçten geçiyor.