AFAD'dan Dron ile Kayıp Arama Yarışması - Son Dakika
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AFAD'dan Dron ile Kayıp Arama Yarışması

02.06.2025 13:04
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AFAD, ilk dron ile arazide kayıp arama yarışmasını başarıyla tamamladı. Ödüller sahiplerini buldu.

AFAD'dan bir ilk: Dron ile arazide Kayıp Arama Yarışması

KIRŞEHİR - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilk defa gerçekleştirilen dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması başarıyla tamamlandı.

AFAD, ilk defa düzenlenen dron ile Arazide Kayıp Arama Yarışması'nı tamamladı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kıyı, dağlık ve ormanlık bölge olmak üzere 3 sektörden oluşan tatbikat niteliğindeki yarışma alanını ziyaret etti. 81 ilden yarışmaya katılmak için gelen AFAD ekipleriyle buluşan Pehlivan, yarışma alanında konuşlu bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda yarışmaya ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pehlivan'ın yarışmada test edilen personelin ve teknolojik araçların operasyon kabiliyetlerine ilişkin hususların yarışmada kullanılan insansız hava araçları, araçların özellikleri, kullanılan yerli yerli ve milli yazılım ve yapay zeka teknolojisi ile ilgili bilgiler aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2 gün süren yarışma sonucunda başarılı olan ekiplerimizin ödülleri, AFAD Başkanımız ve Kırşehir Valimiz tarafından kendilerine takdim edildi. Afet ve acil durum yönetimi alanında en yeni teknolojileri kullanıyor, ekiplerimizin eğitim ve kişisel gelişim programlarına aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda, 570 çalışma arkadaşımız dron eğitimini tamamlamış, sertifikasını almıştır. Dron sayımız 170'e ulaşmıştır. Bu sayede, ülkemiz genelinde, arazide kayıp arama, haritalama, üç boyutlu modelleme ve olay yerinden canlı yayın imkanı kazandırılmıştır, bu bağlamda operasyonel kabiliyetimiz artmıştır. Yarışmada dereceye girerek ödül kazanan 1'inci il Antalya, 2'nci Afyonkarahisar, 3'üncü ise Samsun. AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere bütün ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının artarak devamını diliyoruz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AFAD'dan Dron ile Kayıp Arama Yarışması - Son Dakika

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