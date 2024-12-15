Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Münbiç şehrinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerinde yanlarında olmaya devam edildiği belirtilerek, AFAD insani yardım ekiplerinin, terör örgütünden temizlenen Münbiç merkezinde yaşayan 1365 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › AFAD'dan Münbiç'te Gıda Kolisi Dağıtımı - Son Dakika
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