AFAD'dan Personeline Yangın Eğitimi

Güncel

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Valilik personeline yangın farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta yangın sireninin çalmasıyla binanın güvenli şekilde tahliyesi sağlandı. Ardından dışarıda devam eden eğitimde yangın tüpü kullanma talimatı hakkında personele bilgi verildi.

Yakılan ateşin yangın tüpü yardımıyla söndürülmesiyle eğitim sona erdi.

Eğitimde, yangın sırasında asansör kullanılmaması, kapı ve pencerelerin kapatılması, alarm zilinin çalınması, itfaiyeye haber verilmesi ve binanın güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.