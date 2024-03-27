Giresun'da uçurumdan düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Giresun'da uçurumdan düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Giresun\'da uçurumdan düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ip yardımıyla köpeği çıkardı. Köpek, mama ve su verilerek beslendikten sonra köy merkezine götürüldü. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köpeğin kurtarılmasından dolayı AFAD görevlilerine teşekkür etti.

27.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:09
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde uçurumdan düşerek mahsur kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Doğancı köyünde uçurumdan düştüğü yerde mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine giden AFAD ekipleri, ip yardımıyla indikleri yerdeki köpeği çıkardı.

Ekipler tarafından mama ve su verilerek beslenen köpek, köy merkezine götürüldü.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki her canı önemsediklerini vurgulayarak, "AFAD görevlilerimiz tarafından Doğancı köyünde uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek kurtarılarak ihtiyaçları karşılandı, köy sakinlerine teslim edildi. Ekibimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da uçurumdan düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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