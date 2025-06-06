AFAD ve UNDRR İşbirliği Güçleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Direktörü Paola Albrito ile bir araya geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Pehlivan, UNDRR tarafından organize edilen Afet Risk Azaltma Küresel Platformu (GP2025) kapsamındaki programlara katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde UNDRR Direktörü Albrito ile görüştü.

Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile UNDRR arasındaki işbirliği konuları, afet risk azaltma, afetlere müdahale ve afetler sonrası iyileştirmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Görüşmede, devam eden işbirliğinden duyulan memnuniyet ve bu işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmeye, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan ve AFAD Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammet Maruf Yaman da katıldı.