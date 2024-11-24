AFAD, Yağışlar İçin 1028 İhbarda Bulundu - Son Dakika
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AFAD, Yağışlar İçin 1028 İhbarda Bulundu

AFAD, sarı ve turuncu uyarı verilen illerde yağışlar nedeniyle 1028 ihbara müdahale etti.

24.11.2024 13:49
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illerdeki 1028 ihbara müdahale edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan yağışlara müdahale çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Sarı ve turuncu uyarı verilen illerden gelen toplam 1028 ihbara müdahale edildiği aktarılan açıklamada, AFAD ekiplerinin, tahliye çalışmalarının yanı sıra yollarda mahsur kalanların da yardımına koşarak battaniye verdiği ve yiyecek ikramında bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD, Yağışlar İçin 1028 İhbarda Bulundu - Son Dakika

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