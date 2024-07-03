Afgan Heyeti, Pakistan Diplomatlarıyla Görüştü - Son Dakika
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Afgan Heyeti, Pakistan Diplomatlarıyla Görüştü

Afganistan Geçici Hükümeti heyeti, BM'nin Afganistan konulu 3. toplantısı nedeniyle Doha'da bulunan Pakistan diplomatlarıyla görüştü. Görüşmede sınır ve terör merkezli sorunlar ele alındı. İki ülke arasında iyi ilişkilerin yaşanmasını isteyen Afgan heyeti, Pakistan'ın iddialarını reddederek ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savundu.

03.07.2024 10:53
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Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan konulu 3. toplantısı nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Afgan heyeti, sınır ve terör merkezli sorunlar yaşadıkları komşu ülke Pakistan'ın diplomatlarıyla görüştü.

Afganistan Geçici Hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mücahid, Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Asıf Durrani ve Pakistan'ın Doha Büyükelçiliği yetkilileriyle Pakistan Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde buluştuklarını aktardı.

"Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirten Mücahid, iki ülke arasında iyi ilişkiler yaşanmasını istediğini kaydetti.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Asıf Durrani ise X'teki paylaşımında, görüşmede BM'nin Afganistan konulu 3. toplantısını, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.

Pakistan ve Afganistan'ın sınır sorunu

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Afganistan geçici hükümeti ile Pakistan arasında özellikle güvenlik merkezli sorunlar yaşandı.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afganistan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Öte yandan iki ülke sınır güçleri arasında zaman zaman sınır anlaşmazlığı nedeniyle silahlı çatışmalara varan gerilimler yaşanıyor.

Afganistan, Durand Hattı olarak bilinen iki ülke sınırını tanımıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afgan Heyeti, Pakistan Diplomatlarıyla Görüştü - Son Dakika

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