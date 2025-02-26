Afganistan\'da Ani Seller: 21 Ölü

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FARAH, 26 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde etkili olan şiddetli yağış ve ani sellerde en az 21 kişinin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Afet Yönetim Kurumu Başkanı Muhammed İsrail Sayar salı günü yaptığı açıklamada şiddetli yağışlar nedeniyle Kale-i Kah ilçesi çevresinde meydana gelen ani sellerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

Afganistan'ın birçok bölgesi geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Afganistan Meteoroloji Dairesi ülkenin 34 vilayetinden 32'sinde kar yağışı ve sağanak yağmurun yanı sıra ani sellerin görülebileceğini bildirdi.