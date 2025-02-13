Afganistan'da Eğitim Vizyonu: Dini ve Modern Eğitim Bir Arada

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Afganistan yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade, dini okul ile üniversitelerin bir ve aynı olduğunu belirterek, her iki kurumun da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan geçici hükümeti Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ziaullah Hashmi, yaptığı açıklamada, Ahundzade'nin dün Kandahar Üniversitesini ziyaret ettiğini ve kampüsteki camide akademisyen ile öğrencilere hitap ettiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, konuşmasında dini ve modern eğitimin önemine değinen Ahundzade, öğrencilerden her ikisini de aynı anda öğrenmesini istedi.

Dini okullar ve üniversitelerin bir ve aynı olduğunu, her iki kurumun da desteklenmesi ve korunması gerektiğinin altını çizen Ahundzade, "Toplum, medreselerin, okulların ve üniversitelerin öğrencilerine saygı duyar." ifadelerini kullandı.

Ahundzade, ayrıca akademisyenlerden Afganistan'da işgalcilere karşı verilen mücadeleyi de tarihe geçirmelerini ve dünya çapında duyurmalarını istedi.

-Modern bir eğitim kurumuna yaptığı ilk ziyaret

Şu ana kadar basına görüntü vermeyen Ahundzade, kendisine ilişkin bilinen tek bir fotoğraf karesi ile tanınıyor.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yaşayan Ahundzade, zaman zaman şehirleri ziyaret ediyor.

Ziyaretlerinde yetkililerle görüşen Ahundzade, buradaki faaliyetlerini de basına kapalı gerçekleştiriyor.

Ahundzade'nin Kandahar Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyaret, modern bir eğitim kurumuna yaptığı bilinen ilk ziyaret olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, ocak ayı sonlarında Ahundzade ve Afganistan Başyargıcı Abdülhakim Hakkani hakkında kadınlara yönelik tepki çeken kararları gerekçe gösterilerek, tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.