Afganistan'da Sel: 21 Ölü

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Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Kale Kah ilçesinde meydana gelen selde en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, konuya ilişkin Tolo News'e konuştu.

Kale Kah'da ansızın sele kapılanlardan en az 21'inin öldüğünü açıklayan Kani, 5 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kani, şiddetli yağmur sebebiyle meydana gelen selden dolayı ölenlerin arasında çocuklar ve kadınların da olduğunu ifade etti.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.