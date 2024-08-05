Afganistan'da şiddetli yağışlar sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti

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KALAT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde ani selleri tetikleyen şiddetli yağışlar sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Üç kişiden ise haber alınamıyor.

Vilayet polis sözcüsü Zabihullah Jawhar yaptığı açıklamada, sellerin vilayetin Shinkay bölgesinin büyük bir kısmının yanı sıra vilayetin başkenti olan Kalat şehrini de etkisi altına aldığını belirtti.

Jawhar, ilk belirlemelere göre ölenler arasında bir kadın ve üç çocuğun bulunduğunu, bir kişinin de yaralandığını söyledi.

Yetkili ayrıca sellerin tarım arazilerini, konutları ve çiftlik hayvanlarını da sular altında bırakarak yerel sakinlerin ağır mal kaybına uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Temmuz ayında ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde etkili olan fırtına ve sel felaketlerinde ise 40'tan fazla kişi ölmüş, yaklaşık 350 kişi de yaralanmıştı.