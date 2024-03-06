Afganistan Genelkurmay Başkanı, ABD'yi hava sahasını ihlal etmekle suçladı

Güncel

KABİL, 6 Mart (Xinhua) -- Afganistan Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin Fitrat, ABD'ye ait insansız hava araçlarının zaman zaman Afganistan hava sahasına girdiğini söyleyerek ABD'yi Afganistan hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

Yerel medya kuruluşu Tolonews'te yer alan habere göre Fitrat, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait insansız hava araçları zaman zaman Afganistan hava sahası üzerinde uçuyor. Zaman zaman devriye gezen insansız hava araçları nedeniyle Afganistan'ın hava sahası hala ABD'lilerin işgali altında" diye konuştu.

ABD'nin Afganistan hava sahası üzerinde insansız hava araçları kullanmasına izin verdiği için "komşu ülkelerden birini" suçlayan Fitrat, ülke ismi belirtmedi.

ABD liderliğindeki askeri güçler, Ağustos 2021'de Afganistan'ı terk ederek ülkedeki 20 yıllık işgali sonlandırmıştı.

Afganistan silahlı kuvvetlerinin 500.000 gibi büyük bir güce sahip olduğunu söyleyen Fitrat, bu sayının içerisine ordu, polis ve istihbarat personelinin dahil olduğunu belirtti.

Afgan geçici hükümetinin 172.000 kişilik ulusal orduya sahip olduğunu belirten Fitrat, bu gücü 200.000'e çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.