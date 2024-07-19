Afrika Birliği, Gana'da eğitim ve ekonomik entegrasyonu ele aldı - Son Dakika
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Afrika Birliği, Gana'da eğitim ve ekonomik entegrasyonu ele aldı

Afrika Birliği (AfB), Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen toplantıda eğitim, ekonomik entegrasyon ve barışın güçlendirilmesi konularını ele aldı. Toplantıda, AfB Barış Fonu'nun faaliyete geçmesi ve uluslararası ortaklara olan bağımlılığın azaltılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Afrika'nın geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan 'Gündem 2063'ün hedeflerine ulaşmak için çabaların yenilenmesi çağrısı yapıldı.

19.07.2024 16:19
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Afrika Birliği (AfB), kıtada eğitim, ekonomik entegrasyon ve barışın güçlendirilmesi gibi konuları ele almak için Gana'nın başkenti Akra'da toplandı.

AfB'nin dışişleri bakanları ve temsilcileri, AfB Yürütme Konseyi'nin 45. Olağan Oturumu için Akra'da bir araya geldi.

Toplantıda, kıtada eğitim, ekonomik entegrasyon ve barışın güçlendirilmesine yönelik stratejiler görüşüldü.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, oturumdaki konuşmasında, AfB Barış Fonu'nun faaliyete geçmesiyle birlikte barış ve güvenlik alanında önemli adımlar atıldığını ancak uluslararası ortaklara olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti.

AfB Yürütme Konseyi Başkanı Mohamed Salem Ould Merzoug da küresel krizlerin yarattığı zorlukları kabul etmekle birlikte kıtanın bunların üstesinden gelebileceğine dair iyimserliğini ifade etti.

Merzoug, Afrika'yı geleceğin "küresel güç merkezine" dönüştürmeyi amaçlayan "Gündem 2063"ün iddialı hedeflerine ulaşılması için çabaların yenilenmesi çağrısında bulundu.

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey de Gana'nın, "Gündem 2063"ü ilerletme konusundaki kararlılığının altını çizdi ve Afrika finans kurumlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Botchwey, ayrıca, özellikle eğitim sektöründe Afrika'nın potansiyelinden faydalanılması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Gana'da eğitim ve ekonomik entegrasyonu ele aldı - Son Dakika

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