İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children, Afrika kıtasında eğitimi engelleyen şiddet olaylarının 2023'te yüzde 20 artış gösterdiğini bildirdi.
Save The Children tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrika'nın farklı yerlerinde devam eden çatışmaların eğitim sistemini olumsuz etkilediğine işaret edildi.
Açıklamada, Afrika'da eğitimi engelleyen şiddet olaylarının, 2022 yılına göre geçen yıl yüzde 20 artış gösterdiği belirtildi.
Afrika genelinde 2023'te okul, öğrenci ya da öğretmenlere yönelik 411 şiddet olayı kaydedildiği ifade edilen açıklamada, en fazla şiddet olayının yaşandığı ülkeler Nijerya ve Sudan olarak sıralandı.
Eğitime yönelik Nijerya'da 89, Sudan'da ise 55 şiddet olayının yaşandığı aktarılan açıklamada, okulları hedef alan hava saldırısı, öğretmenlerin öldürülmesi, okul baskınları ve öğrencilerin kaçırılması şiddet olayları arasında sıralandı.
Afrika'da çatışmalar, savaş, göç ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı 15-17 yaşlarındaki çocukların neredeyse yüzde 60'ı okula gitmiyor ya da okulu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Ortaokul çağındaki her 100 erkek çocuğa karşılık sadece 85 kız çocuğu okula devam edebiliyor.
Son Dakika › Güncel › Afrika'da eğitimi engelleyen şiddet olayları 2023'te yüzde 20 arttı - Son Dakika
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filminin galası yapıldı. Film, Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna olan dönemi anlatıyor.
Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarına ve tek rakamlı enflasyona ulaşmayı amaçladığının altını çizerek "2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız, yolculuk başlamış durumda" dedi.
Marmara Denizi'nde batan yük gemisindeki 6 mürettebatı arama çalışmaları devam ederken geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık'a yola çıkmadan önce "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği ortaya çıktı.
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?