Kahramanmaraş Afşin\'de Yeni Devlet Hastanesi İnşaatı Başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 2025 yılında tamamlanması planlanan yeni devlet hastanesinin yapımına başlandı.

Efsus Turan Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde 44 bin 707 metrekare alana inşa edilecek, bodrum, zemin dahil 7 kattan oluşacak 150 yataklı hastanenin temel kazı çalışmaları başladı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, inşası başlanacak alanı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

150 yatak kapasiteli yeni Afşin Devlet Hastanesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Güven, "Temel kazı çalışmaları kapsamında 12 ila 19 metre arasında dekapaj yapılacak ve yaklaşık 200 bin metreküp toprak taşınacak. İlçemiz öngörülen süre içerisinde yeni hastanemize kavuşacak." diye konuştu.

Hastanenin kısa süre içerisinde temel atma aşamasına getirilmesi ve 700 takvim gününde tamamlanması için yoğun bir çaba verildiğine değinen Güven, yatırımda emeği bulunanlara teşekkür etti.