Afşin\'deki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, MHP\'li vekil Karakoç ve 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karakoç ve Metehan, Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve ilçe belediye başkanları, Karakoç ve Metehan'ı hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.