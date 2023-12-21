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Afyonkarahisar'da 24 ruhsatsız silah ele geçirilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı. - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 24 ruhsatsız silah ele geçirilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, kamyonunda 20 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 5 mermi bulunan sürücü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da 24 ruhsatsız silah ele geçirilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
21.12.2023 - 10:19,
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Afyonkarahisar'da kamyonunda 24 ruhsatsız silah ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'a kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Salar beldesi yakınlarında plakası belirlenen kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız ve seri numaraları bulunmayan 20 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla kamyon sürücüsü S.H.K. (26) gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

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