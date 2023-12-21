Afyonkarahisar\'da 24 ruhsatsız silah ele geçirilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kamyonunda 24 ruhsatsız silah ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar'a kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Salar beldesi yakınlarında plakası belirlenen kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız ve seri numaraları bulunmayan 20 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.
Savcılık talimatıyla kamyon sürücüsü S.H.K. (26) gözaltına alındı.
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