Afyonkarahisar\'da aranan şüpheliler yakalandı

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Afyonkarahisar'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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