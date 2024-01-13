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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, kent genelinde yapılan asayiş, istihbarat, terör, narkotik, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele, güvenlik, trafik, göç gibi konular değerlendirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve Göç Müdürü de katıldı.

Afyonkarahisar\'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
13.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:54
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Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki toplantıda, asayiş, istihbarat, terör, narkotik, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele, güvenlik, trafik, göç gibi konularda kent genelinde yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve İl Göç Müdürü Mahmut Kurtuluş'un katılımıyla yapıldı.

Bayat'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Bayat Kaymakamı Ahmet Aykaç, ilçedeki başarıl öğrencileri ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan sınavda başarılı olan öğrencileri tebrik eden Aykaç, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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