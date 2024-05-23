Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.A. (47) idaresindeki 20 AGU 886 plakalı beton mikseri, Haydarlı beldesi Değirmen mevkisinde, V.Ö'nün (20) kullandığı 03 AGD 723 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile traktördeki F.Ş, (48) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Dinar'da beton mikseri ile traktör çarpışması: 3 yaralı - Son Dakika
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