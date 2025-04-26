Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların 3 kişiyi 500 bin lira dolandırmaları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, E.K. ile B.B'yi İstanbul'daki adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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