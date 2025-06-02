Afyonkarahisar\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yatırım, yüksek kar, halka arz" şeklinde internet üzerinden yüksek gelir elde edileceği yönünde ilanlar vererek, paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandıran ve elde ettikleri parayı kripto para birimine aktaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, delillerin toplanmasının ardından Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, Batman, İzmir ve Bingöl'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 4'ü de mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 13 kişi tutuklandı.
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