Afyonkarahisar'da düğünde tabancayla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düğünde tabancayla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da düğünde tabancayla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde 3 yıl önce yapılan düğünde tabancayla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, şüphelilerin köy muhtarı A.A. ile M.K, Ö.K, F.K, C.Y. ve E.Y. olduğu belirlendi. Ev aramasında 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. A.A., M.K., F.K. ve Ö.K. gözaltına alınırken, diğer iki şüphelinin ise il dışında olduğu için adli işlem başlatıldı.

06.05.2024 21:55
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde 3 yıl önce yapılan düğünde tabancayla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, köyde düğünde tabanca ile ateş eden şüphelilerin A.A.(Koçbeyli köyü muhtarı), M.K, Ö.K, F.K, C.Y. ve E.Y. olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan ev aramasında 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

A.A., M.K., F.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin il dışında olması nedeniyle adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Koçbeyli, Çay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da düğünde tabancayla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düğünde tabancayla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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