Afyonkarahisar'da Dünya Seyahat Acenteleri Buluştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dünya Seyahat Acenteleri Buluştu

Afyonkarahisar\'da Dünya Seyahat Acenteleri Buluştu
27.05.2025 17:59
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200 seyahat acentesi temsilcisi, Afyonkarahisar'ın tarihi mekanlarını gezerek bölgeyi tanıttı.

Dünyanın 100 farklı ülkesinden 200 seyahat acentesi temsilcisi, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle gerçekleşen tanıtım gezisine katılan seyahat acentesi temsilcileri, Zafer Havalimanı'nda karşılandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İhsaniye Kaymakamlığınce seyahat acentesi temsilcilerine, Döğer beldesindeki Emre Gölü başta olmak üzere tarihi Frig Vadisi'ndeki Memeç Kayalıkları, Antik Kral Yolu, Aslantaş, Yılantaş ve Ayazini köyündeki kaya mezarları, mağaralar, şapeller ile Meryem Ana Kilisesi tanıtıldı.

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, AA muhabirine, 100 ülkeden 200 seyahat acentesi temsilcisine tarihi Frig Vadisi'ni gezdirdiklerini söyledi.

Frigya turizmi açısından bu gezinin dönüşleri olacağına inandıklarını dile getiren Bildirici, şöyle konuştu:

"Bölgemizin ve Frigya'nın tanıtımı açısından çok değerli bir organizasyon. İyi bir izlenim bıraktık. İnşallah üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Afyonkarahisar Valiliğimize ve THY'ye teşekkür ediyoruz."

"Şehrimizin turizmine büyük katkı sağlayacağız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da seyahat acentesi temsilcilerini ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

Bölgenin turizmini yeni bir ufuk ve heyecanla geleceğe taşıyacaklarını aktaran Altın, "Afyonkarahisar'ın altyapısı, otelleri ve yatak kapasitemiz mevcut. Bundan sonra dünyanın farklı ülkelerinden turları Afyonkarahisar'a alarak şehrimizin turizmine büyük katkı sağlayacağız." dedi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan ise dünyanın farklı ülkelerinden gelen seyahat acentesi temsilcilerinden turizm hareketliği konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Acente temsilcileri kent merkezinde şehir turu yaptı, Mevlevihane, Ulu Cami ve Afyonkarahisar Müzesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Dünya Seyahat Acenteleri Buluştu - Son Dakika

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