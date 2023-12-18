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Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da, Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
18.12.2023 - 15:27,
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Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Susuz beldesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla A.D. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Susuz, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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