Afyonkarahisar\'da firari hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 2 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.A'yı (26) Sülümenli beldesinde yakaladı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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