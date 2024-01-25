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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan bir uygulamada durdurulan araçta 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Afyonkarahisar\'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı
25.01.2024 - 13:39,
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar- Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçtaki 4 kişiden 2'sinin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan araçtaki A.Ç. ile S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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