Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ü.A. idaresindeki 32 DM 489 plakalı hafif ticari araç, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.A. (19), H.A. (17), G.Ç. (58), A.Ç. (19), A.G.Ç. (12) ve S.Ç. (37) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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