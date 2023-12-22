Afyonkarahisar\'da İŞKUR Programıyla Kadınlar İş Buluyor

Afyonkarahisar'da, İŞKUR'un programı kapsamında 6 ay eğitim alan çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, kentteki tekstil işlemlerinde çalışma imkanı buluyor.

Ulaşım noktasında çok sayıda kente yakın olan Afyonkarahisar'ın, ilçeleri ve beldelerinde her yıl tekstil işletmesi yatırımları artıyor.

Bu işletmelerdeki işçi açığını gidermek için İŞKUR'un "İşbaşı Eğitim Programı" kapsamında, elinde bir mesleği bulunmayanlara 6 aylık eğitim veriliyor. Mesleği öğrenen çoğunluğu kadın kursiyerler, bu tesislerde istihdam ediliyorlar.

Kadın istihdamını artırmak için tekstil işletmeleri kuruldu

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 2020'den itibaren "Memleketimde Üretim, Memleketimde İstihdam" projesi uygulandığını ve kentteki çok sayıda belediyeyle tekstil işletmeleri kurulması yönünde ortak hareket ettiklerini söyledi.

Kentteki kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu süreçte belediyelerimizin desteğini de aldık. Son yıllarda Afyonkarahisar genelinde 12'si yeni yapılmış, 90 tekstil işletmemiz bulunuyor. Buralarda da yüzde 95'i kadın olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Kadın çalışanlarımız da overlokçu, makineci ve ütücü mesleklerinde istihdam ediliyor. İŞKUR olarak İşbaşı Eğitim Programı ile imalat sektöründeki çalışanlarımıza cep harçlığı ile genel sağlık sigortası kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı primlerini karşılıyoruz."

"İngiltere, İspanya ve Fransa'ya yoğun ihracatımız oluyor"

Yatırımcı Salih Bayır da yıllardır sektörde yer aldıklarını, Emirdağ ilçesi Gömü beldesindeki 50 kadına iş imkanı sunduklarını dile getirdi.

İŞKUR desteğiyle istihdam sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Bayır, "Dokuma ürünleri üzerine kadınlar için bluz, pantolon ve farklı elbise grupları üretiyoruz. Hem de giyim sektöründe bilinen markalara ürün dikiyoruz. Kumaşın kesim, dikim ve paketlemesine kadar bir süreci söz konusu. Sonrasında satış için mağazalara gönderiliyor. Ürünlerimizi iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyoruz. İngiltere, İspanya ve Fransa'ya yoğun ihracatımız oluyor."diye konuştu.

Kadın işçiler üretime katkı sağladıkları için mutlu

Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin de beldedeki tekstil işletmesinde çalışan kadınların ev bütçelerine katkı sağlamasından memnun olduklarını, vatandaşlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Üç çocuk annesi tekstil işçisi Sebahat Demirkol, kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını, işini severek yaptığı belirtti.

Tekstil işçisi Büşra Yeşil, ilk kez elbise üreten bir iş yerinde olduğunu belirterek, "Diktiğimiz ürünleri mağazalarda görünce hem mutlu oluyor hem de gururlanıyoruz."dedi.

Tekstil işçisi Kübra Ünlü de yaklaşık 6 aydır idari ve paketleme birimlerinde çalıştığını dile getirdi.