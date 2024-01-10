09:39 • •
09:02 • •
Afyonkarahisar'da aracında kaçak elektronik ürünler ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, kaçak 50 elektronik sigara, 20 kulaklık, 6 şarj aleti ile 4 şarj aleti başlığı ele geçirildi.
Araç sürücüsü A.G, hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da kaçak elektronik ürünler ele geçirilen sürücüye adli işlem uygulandı - Son Dakika