Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
N.İ, (26) idaresindeki 43 FF 010 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Karaaslan kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından sürücü N.İ'nin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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