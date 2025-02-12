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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından, "Kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşın dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." paylaşımında bulundu.

Sandıklı Adliyesi'nde çocuk görüşme odası oluşturuldu

Adliye binasındaki çocuk görüşme odasında, oyun alanları, kitaplar ve oyuncaklar bulunuyor.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Ticaret Odası Başkanı Bekir Çetin, kurumdaki çocuk görüşme odasında incelemede bulundu.