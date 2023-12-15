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Afyonkarahisar'da kavgada bıçakla yaralanan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kavgada bıçakla yaralanan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, S.G. bıçakla S.S'yi yaralamıştır. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yaralanan S.S. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmış ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmiştir. Şüpheli S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştır.

Afyonkarahisar\'da kavgada bıçakla yaralanan şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Nazmi Saatçi Mahallesi'nde S.G. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, bıçakla S.S'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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