Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
O.S. (35) idaresindeki 03 M 0018 plakalı minibüs, Yenice Mahallesi'nde A.A'nın kullandığı 03 ADB 197 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki R.A, (37) M.Ç, (24) H.İ.V. (17) ile M.K. (17) hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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