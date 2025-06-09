Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.T. (50) idaresindeki 64 KT 103 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında H.A'nın (66) kullandığı 26 FL 555 otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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