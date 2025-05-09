Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
İ.K., (41) idaresindeki 63 AHN 756 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun Anıtkaya köyü yakınlarında, K.Ö. (19) yönetimindeki 03 VS 277 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Ş.K. (32) ve 6 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
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