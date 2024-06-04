Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.N kent merkezinde, S.A ise Çay ilçesinde yakalandı. Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

04.06.2024 11:08
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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "hırsızlık" suçlarından 15 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'yi kent merkezinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A'yı Çay ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi

Kaynak: AA

Jandarma, Çay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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