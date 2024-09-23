Afyonkarahisar\'da Matematik Projesi Açıldı

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Afyonkarahisar'da 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi olarak hazırlanan "Matematiğin içinde hayat var" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nde projenin açılışında konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, çocukların yüzlerindeki heyecanı, öğrenme aşkını, tutkusunu gördükçe kendilerini, yöneticileri ve hocaları daha da teşvik ettiğini söyledi.

Vali Yiğitbaşı, " Türkiye'den 60'ın üzerinde başvurunun olduğu bir programda Afyonkarahisar'dan da 5 başvuruda bizim Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nin seçilmiş olması, bu projenin burada uygulanıyor olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.

Daha sonra projenin açılışı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş tarafından yapıldı.