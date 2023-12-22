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Afyonkarahisar'da öğrenci tarafından bıçakla yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da öğrenci tarafından bıçakla yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci ile din kültürü öğretmeni arasında çıkan tartışma sonucunda öğrenci, öğretmenini sırtından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından öğretmen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

Afyonkarahisar\'da öğrenci tarafından bıçakla yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı
22.12.2023 - 18:12,
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Afyonkarahisar'da öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci İ.D. (15) derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından İ.D, öğretmeni M.K'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan İ.D, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Anadolu Lisesi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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