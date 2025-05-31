Afyonkarahisar'da sağanak etkisini gösteriyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücülerin trafikte yavaş seyrettiği görüldü.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın bugün ve yarın da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış - Son Dakika
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