Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan C.S, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstiklal Mahallesi Afyonkarahisar Adliyesi binasının arkasında dün çıkan silahlı kavgada, E.Ç. (47) ile oğlu A.E.Ç. (20) ve yoldan geçen T.T. yaralanmış, C.S. gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı, zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?