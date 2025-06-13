Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi 747. Sokak'ta iki grup arasında, küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda D.Y. (18), pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri D.Y'yi gözaltına aldı.
OIayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı - Son Dakika
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