Afyonkarahisar'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin arkadaşı tutuklandı, eşi serbest bırakıldı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde aracında silahla vurularak öldürülen kişinin arkadaşı tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

Dinar ilçesinde H.Ç'nin dün otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı İ.Ö. ve eşi B.Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Z.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Digor ilçesinde B.Z.Ç, eşi H.Ç'nin (24) 26 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, durumu polise bildirmişti. Çalışma başlatan ekipler, H.Ç'yi boş arazideki otomobilinde dün silahla başından vurulmuş halde bulmuş, olayla ilgili ifadesine başvurulan B.Z.Ç, eşini, gönül ilişkisi yaşadığı İ.Ö'nün öldürdüğünü itiraf etmişti. B.Z.Ç. ve İ.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.