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Afyonkarahisar'da Tabancanın Ateş Alması Sonucu Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tabancanın Ateş Alması Sonucu Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde U.A, evinde kurusıkıdan bozma tabancasını temizlerken kazara ateş aldı. U.A'nın bacağından yaralandığını gören arkadaşı Ö.K, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan U.A'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar\'da Tabancanın Ateş Alması Sonucu Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı
30.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:43
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Afyonkarahisar'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde U.A, evinde kurusıkıdan bozma tabancasını temizlerken kazara ateş aldı.

U.A'nın bacağından yaralandığını gören arkadaşı Ö.K, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan U.A'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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Polisiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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