Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 12 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 12 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar\'da Trafik Denetiminde 12 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne ceza kesildi. Denetimlerde 46 bin lira idari para cezası uygulanan sürücülerden 5 aracı trafikten men edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı cayrokopter ile yapılan denetimlerde kural hatası yapan araçlar tespit edildi.

29.02.2024 17:37
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Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Yapılan denetim Afyonkarahisar- Eskişehir devlet yolu üzerinde bulunan Yarımca Kavşağında gerçekleşti.

Güvenlik önlemleri alarak denetim yapan jandarma trafik ekipleri, 207 aracı kontrol etti. İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Ali Gören, otobüs kazalarının önlenmesi için yolculara bilgilendirme yaptı.

Gören, sürücü hatalarına karşı duyarlı olmalarını isteyerek, emniyet kemeri takmaları yönünde yolcular uyarıldı.

Denetimler sonucunda 12 araç sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası kesildi. 5 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlere havadan da destek verildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı cayrokopter ile kural hatası yapılan araçlar tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 12 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 12 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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