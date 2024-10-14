Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 20 TD 760 plakalı otomobil, Dazkırı Bozan köyü yakınlarında R.G. idaresindeki 42 FNM 20 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile S.K. ve R.G, Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine sevk edildi.