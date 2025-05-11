Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.Y. idaresindeki 35 AU 9328 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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