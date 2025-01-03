Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada 76 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye adli işlem uygulandı.