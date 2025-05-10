Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T. ile C.İ'nin Afyonkarahisar'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Çayırbağ beldesinde şüphelilerin kullandığı araçta yaptığı aramada 8 bin 120 uyuşturucu hap ile 2 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T. ile C.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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